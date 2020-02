Pet razlogov, zakaj obiskati NetPRO

Oglasno sporočilo

Kljub vse bolj priljubljenim in uveljavljenim digitalnim platformam je v poslovnem svetu še vedno najpomembnejši osebni stik. Najpristnejši poslovni odnosi in dolgoročni posli se sklepajo v živo. Mreženjski dogodki so kot nalašč za navezovanje stikov in iskanje novih poslovnih partnerjev. S širjenjem mreže poznanstev boste povečali tudi kredibilnost svojega posla. Preverite pet razlogov, zakaj obiskati mreženjsko konferenco NetPRO.