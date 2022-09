Največji poslovno-finančni dogodek pri nas tokrat brez kotizacije

Oglasno sporočilo

Sedem svetovno znanih strokovnjakov vam bo pomagalo do večjih uspehov v poslu in pri vlaganju denarja.

Če iščete nove poslovne ideje, če želite povečati dobiček svojega podjetja ali dosegati boljše donose pri vlaganju denarja, imamo za vas odlično novico.

Od 14. do 16. septembra vam bo sedem svetovno znanih strokovnjakov na čelu s Petrom Sageem, Danielom Priestleyjem in Robertom Rolihom zaupalo svoje skrivnosti uspeha na spletnem dogodku KICK-OFF 2022.

Presenečenje: tokrat brez kotizacije

Čeprav imajo podobni dogodki kotizacije, ki znašajo več sto evrov, vam za dogodek KICK-OFF 2022 omogočamo udeležbo brez plačila kotizacije.

Prav ste prebrali.

Dogodek ne stane 300 ali 500 evrov.

Za vas je brez kotizacije in brez obveznosti. Kliknite tu in se brezplačno prijavite!

To pri Akademiji Panta Rei počnemo zato, ker je naše poslanstvo, da podpiramo podjetnike in vse ambiciozne.

Kaj bo vsebina dogodka?

Od 14. do 16. septembra boste v okviru tega spletnega dogodka lahko spremljali naslednje tematike:

Peter Sage (uspešen podjetnik in prejemnik priznanja Brand Laureate Award za izjemne posameznike, ki sta ga prejela tudi Nelson Mandela in Steve Jobs): Kako do hitre rasti vašega podjetja?

(uspešen podjetnik in prejemnik priznanja Brand Laureate Award za izjemne posameznike, ki sta ga prejela tudi Nelson Mandela in Steve Jobs): Daniel Priestley (eden od najbolj prodornih podjetniških strokovnjakov in miselnih vodij na svetu, avtor revije Forbes in avtor štirih knjižnih uspešnic): Oversubscribed - marketinški pristopi, s katerimi boste razprodali svoje produkte

(eden od najbolj prodornih podjetniških strokovnjakov in miselnih vodij na svetu, avtor revije Forbes in avtor štirih knjižnih uspešnic): Robert Rolih (mednarodni avtor knjižne uspešnice The Million Dollar Decision): Trgi v prostem padu - kako vlagati in dosegati izjemne dolgoročne donose?

(mednarodni avtor knjižne uspešnice The Million Dollar Decision): dr. Sara Brezigar (strokovnjakinja s področja strateškega upravljanja človeških virov): 9 največjih napak pri nagrajevanju zaposlenih

(strokovnjakinja s področja strateškega upravljanja človeških virov): Simon Coulson (strokovnjak št. 1 za spletni marketing): 6 poslovnih modelov za zaslužke na internetu

Ali bo dogodek res koristen zame?

Lanski KICK-OFF, ki je imel 3.800 udeležencev, je imel izjemne odzive udeležencev. Po njem smo prejeli ogromno zahval – tule je le ena od njih:

Verjamemo, da bo letos dogodek navdušil tudi vas.

Organizatorji dogodka

KICK-OFF 2022 organizirata Akademija Panta Rei in Business Titans Slovenija.

Pri Akademiji Panta Rei pomagamo podjetnikom in ambicioznim ljudem do večjih uspehov v poslu in pri osebnih financah. Na naših dogodkih vam bomo pomagali zmagovati na področju marketinga, prodaje, vodenja, pri osebnih financah in vlaganju denarja.

Vsa znanja, ki jih delimo s svojimi strankami, prihajajo iz prakse. Z njimi namreč tudi sami dosegamo "nemogoče" – s knjigo The Million Dollar Decision smo ustvarili mednarodno knjižno uspešnico, člani naših dražjih izobraževalnih programov pa prihajajo iz več kot 50 držav, večinoma z zahtevnih zahodnih trgov.

Business Titans Slovenija je medij št. 1 za pridobivanje praktičnih poslovnih znanj (marketing, prodaja, podjetništvo, osebna učinkovitost, vodenje). Na njem boste našli velik izbor izjemnih člankov, ki so jih napisali avtorji z vsega sveta.

Naročnik oglasnega sporočila je AKADEMIJA PANTA REI.