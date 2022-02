Ambasadorka inženirskih poklicev: "Če sodelujemo, nastane ogromno dobrega"

Sodeluj v nagradnem kvizu in preživi nepozaben dan na fakulteti Dijaki, vas zanima, kako je videti življenje na fakulteti? Odgovorite na nagradno vprašanje, in morda se boste lahko prav vi družili s študenti in profesorji ter spoznali, kako je videti dan na fakulteti, kjer se kalijo strokovnjaki za logistiko.

Magistra logistike Adina Mlivić je v podjetju BSH Hišni aparati zaposlena kot višja strokovnjakinja, specialistka v materialnem toku in je odgovorna za interno logistiko.

Zakaj je logistika danes tako pomembna? Se ljudje zavedamo njenega pomena?

Logistika in celotne oskrbovalne verige so hrbtenica današnje družbe in gospodarstva. Ne predstavljam si življenja, kot ga živimo danes, brez logistike. Logistika je ključen dejavnik uspešnosti vsakega poslovnega okolja, vsakega sistema. V času epidemije se je izkazalo, kaj se zgodi, če se logistika ustavi, in ravno zaradi tega je pridobila pomen.

Strast do tehničnih poklicev pri vas tli že od nekdaj. Zakaj ste se odločili ravno za logistiko? Več kot očitno je, da je bila to prava pot.

Od nekdaj me zanima tehnično področje. V otroštvu sem očetu z veseljem pomagala in sodelovala pri njegovih domačih projektih. Skupaj sva načrtovala, sestavljala, merila, vijačila. V četrtem letniku gimnazije, ko se je bilo treba odločiti za študij, sem med raziskovanjem naletela tudi na Fakulteto za logistiko. Preverila sem, kaj študij nudi, kakšne so zaposlitvene možnosti. Ugotovila sem, da mi bo študij logistike omogočil, da se bom poklicno ukvarjala z izzivi, ki zahtevajo tehnične rešitve. Po drugi strani pa se mi je zdela logistika interdisciplinarna, kar pomeni, da omogoča veliko zaposlitvenih priložnosti.

Ste tudi lanskoletna nominiranka za inženirko leta. S tem ste postali ambasadorka inženirskih poklicev med dekleti. Kaj to pomeni za vas in kakšno je to sporočilo za dekleta, ki kolebajo, katero pot izbrati?

Že sama nominacija – da so me v podjetju prepoznali kot osebo, ki bi lahko dekleta navduševala za inženirski poklic – je bila zame velika čast. Cilj celotnega projekta je bil dekletom pokazati in jih spodbuditi, da so tudi one lahko inženirke. Menim, da je zelo pomembno, da se tako fantom kot dekletom predstavijo enake možnosti, potem pa je na vsakem posamezniku, da se odloči za pot, ki je zanj najbolj primerna.

Kot omenjeno, ste dodiplomski in podiplomski študij končali na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru, ki se nahaja v Celju. Kaj vse vam je študij prinesel?

Čas študija mi je odgovoril na ključni vprašanji – kaj me zanima in kaj mi je najbolj blizu. V prvem letniku smo imeli raznolike predmete, vse od prava do avtomatike. Ugotovila sem, da mi je naravoslovje bližje, zato sem se v zadnjem letniku odločila za tehnično obarvan predmetnik, kasneje pa za zaposlitev v tehnološkem podjetju.

Koliko časa ste potrebovali, da ste dobili zaposlitev po končanem študiju?

Že na fakulteti so poudarjali, da je treba vzpostaviti stik s potencialnimi delodajalci. Ko sem iskala temo za diplomsko nalogo, sem stopila v stik s podjetjem BSH Hišni aparati, da bi se dogovorili o možnosti sodelovanja. Po uspešnem zagovoru diplomske naloge je sledilo študentsko delo in nato redna zaposlitev. Zdaj sem tukaj že 13 let.

Proizvodnja v podjetju BSH

Lahko rečemo, da ste logisti povezovalni člen podjetja. Kakšne so vaše naloge in odgovornosti?

V delu proizvodnje, kjer s sodelavci načrtujemo logistične koncepte, imamo 17 proizvodnih linij, tipično oblikovanih v "U-shape". Takšna oblika linij nam omogoča, da oskrba linje z materialom s transportnih poti poteka hitreje oz. bolj enostavno. Proizvajamo različne izdelke, od ročnih mešalnikov, paličnih mešalnikov vse do kuhinjskih robotov. Za vsak proizvod je treba nastaviti logistični koncept, ki je sestavljen iz materialnega in informacijskega toka. Interni logisti skrbimo za to, kako je material dostavljen na proizvodnjo linijo, kako je pakiran, s kakšnim transportnim sredstvom se dostavi. Ukvarjamo se tudi z optimizacijo zalog, transportnimi časi in cikli. Pomembno je, da s sodelavci sodelujemo, povezanost je namreč v logistiki ključna. Da vse poteka brez zastojev in da skupaj dosežemo skupni cilj, torej, da material pride na pravo mesto, v pravem trenutku. Brez timskega dela si delovnega dne ne predstavljam. En sam človek v logistiki težko naredi nekaj smiselnega. Če sodelujemo, pa nastane ogromno dobrega.

Kako vas je fakulteta pripravila na delo v realnem delovnem okolju?

Na Fakulteti za logistiko res spremljajo trende. Ko sem se zaposlila, nisem bila opremljena le s strokovnim znanjem, temveč sem bila seznanjena tudi z novostmi. Med študijem sem pridobila uporabna znanja, kar je ključnega pomena pri prehodu iz študijskega v delovno okolje.

Kakšne osebnostne lastnosti mora imeti dober logist?

Morda smo za delo logista najbolj primerni ljudje, ki se ne bojimo izzivov, temveč v njih vidimo priložnost. Čar logistike je prav v tem, da je to zelo široko področje, zato zagotovo ne obstaja samo en tip osebnosti, ki sodi v naš svet. Marsikdo bi se znašel vsaj na enem področju logistike.

Komu bi priporočili študij logistike in zakaj?

Vsem tistim, ki se nenehno sprašujete, ali lahko kaj naredite hitreje in optimalno. To je ključno vodilo v logistiki. Če so vam všeč procesi, tehnične rešitve in imate inovativne ideje, potem je logistika prava za vas.

Vpišite se v prvem prijavnem roku

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru je vodilna izobraževalna institucija s področja logistike. Vpisi na Fakulteto za logistiko Univerze v Mariboru za študijsko leto 2022/23 se bodo začeli 15. februarja.

Od 15. februarja do 18. marca bodo namreč potekali prvi prijavni roki za slovenske državljane/-ke in državljane/-ke držav članic Evropske unije ter za Slovence/-ke brez slovenskega državljanstva.

Prijavo za vpis oddajte prek elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ s kvalificiranim digitalnim potrdilom, AAI-računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture) ali z uporabniškim imenom in geslom prek sistema SI-PASS. ​​​

Drugi prijavni rok bo od 19. do 23. avgusta 2022.

Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest bo od 22. do 23. septembra 2022.

Vse informacije o razpisu Fakultete za logistiko.

KONTAKT:

Mariborska cesta 7

3000 Celje

Telefon: 03 428 53 00

E-naslov: info.fl@um.si

