Deset nasvetov za učinkovito promocijo

"Content is king." Tako se glasi ena najbolj znanih fraz, ki opisuje pomen kakovostne vsebine pri izdelkih in storitvah. Dobra vsebina je vsekakor nujna, toda za uspešno prodajo je potrebno nekaj več. Kralja torej imamo, kdo pa je kraljica?

Razvili ste izvrsten izdelek ali storitev in komaj čakate, da ga ponudite svojim strankam. Potrebujete samo še prepričljivo zgodbo, ki bo predstavila vse prednosti vaše rešitve in vam utrla pot k uspešni prodaji. Odgovor na vprašanje iz uvoda se glasi: vsebina je kralj, promocija pa je kraljica!

Kako uspešna bo promocija, je odvisno od načina sporočanja in dostave pravih informacij pravim naslovnikom. Učinkovite tehnike sporočanja z namenom prepričevanja naslovnikov zajemajo premišljeno uporabo informacij, uporabo tehnik z vpletanjem čustev, sporočanje z uporabo posameznih vsebinskih gradnikov: tekst (in fonti), fotografije, video, ilustracije … Prednost digitalnih platform je v tem, da je vse naštete elemente zlahka mogoče uporabljati posamezno ali v kombinacijah.

Mini vodnik za učinkovito promocijo



1. Ko prikazujete cene, naj bodo te zaokrožene.



2. Kadar so dodatne cenovne postavke ugodne v primerjavi z osnovno ceno, jih lahko prikažete posebej.



3. Kadar ponujate nove izdelke, čim manj uporabljajte informacije o njihovi ceni.



4. Navedite informacije o tem, kdaj, kje in kako je mogoče kupiti izdelek oziroma naročiti storitev.



5. Če je izdelek zelo priljubljen, izpostavite datum dostave namesto čakalne dobe za dostavo.



6. Osredotočite se na posameznike, ki imajo čim več lastnosti ciljnega trga.



7. Izdelku pripišite lastnosti in vedenje, ki je blizu ciljnemu trgu.



8. Opozorite, da je izdelek dostopen v omejenih količinah – a le takrat, ko je res tako.



9. Stranke zaprosite za majhen korak, ki nakazuje nakupno smer. Zatem naj hitro sledi neposreden nagovor k nakupu.



10. V oglasih med seboj ne mešajte racionalnih in čustvenih apelov.

Je mogoče sestaviti popoln recept za promocijo na spletu? Vsekakor ne. Na spletu ima velik pomen eksperimentiranje – za to je splet idealen. Dobre prakse se namreč ne rojevajo vedno premišljeno in vnaprej, temveč tudi z naključnim preizkušanjem, ki ga vodi radovednost avtorja oziroma v tem primeru medija, ki oglaševalcem omogoča kanal za nagovarjanje naslovnikov. Lepota spleta je ravno v tem, da verjetno celo najbolj od vseh komunikacijskih kanalov omogoča iskanje učinkovitih izrazov za doseganje želenih ciljev naslavljanja, sporočanja in prepričevanja.