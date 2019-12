V prihodnost z Argeta Exclusive Akademijo in jubilejnim dvojnim pakiranjem

Oglasno sporočilo

Argeta Exclusive navdušuje že polnih deset let. V tem času je ustvarila enajst različnih ekskluzivnih gurmanskih okusov, ki so nastali tudi v sodelovanju z vrhunskimi domačimi in tujimi chefi. Ob svojem jubileju ljubiteljem vrhunske kulinarike ponuja omejeno izdajo dvojnega pakiranja preteklih priljubljenih okusov: ribje obarvano specialiteto chefa Nikole Tadijanovića (restavracija Stari Kaštel) ter mesno mojstrovino chefa Janeza Bratovža (JB restavracija). V tem letu pa Argeta Exlusive aktivneje vstopa tudi v izobraževanje mladih kuharskih talentov, in sicer z ustanovitvijo Argeta Exclusive Akademije. O vsem tem, predvsem pa o kulinaričnih vrhuncih, je tekla beseda na jubilejnem dogodku, ki je združil vse dozdajšnje zgodbe Argete Exclusive.

Voditelja večera Iva Šulentić in David Urankar

Zgodba Argete Exclusive, prestižne linije blagovne znamke Argeta, se je začela v letu 2009 s prvo divjačinsko pašteto Argeta Exclusive, tej pa je sledilo še deset različnih premium okusov v raznovrstnih izdajah s ciljem, da bi se vrhunska kulinarika približala vsem, ki cenijo kakovost, dobre okuse in se radi predajajo gurmanskim užitkom. Nekatere od ekskluzivnih zgodb okusov in harmonij pa so bile plod razmišljanja ter praktičnega dela najboljših kuharjev priljubljenih lokalnih restavracij, med njimi Tea Ferneticha (restavracija San Rocco), Tomaža Kavčiča (Gostilna pri Lojzetu), Alessandra Gavagna (La Subida), Nikole Tadijanovića (restavracija Stari Kaštel), Janeza Bratovža (JB restavracija) in Luke Koširja (gostišče Grič).

Kot je dejal Enzo Smrekar, podpredsednik Skupine Atlantic Grupa za delikatesne namaze, Donat Mg in internacionalizacijo ter idejni oče Argete Exclusive: "Argeta Exclusive želi odkrivati nova obzorja kulinaričnih užitkov in jih pripeljati do vseh, ki znajo ceniti okusno kakovost. Mislim, da je v preteklih desetih letih Argeta Exclusive to dosegla. Vedno je in bo ponujala najboljše, z ekskluzivnim okusom vrhunske kulinarike pa dodaja vsaki izkušnji še nekaj prav posebnega. Zahvala za vse dosežke gre vsem kuharskih mojstrom, saj omenjenih ekskluzivnih doživetij brez njihovega truda ne bi bilo, ter seveda izkušeni ekipi Argetinih strokovnjakov."

Enzo Smrekar, idejni oče Argete Exclusive

Obujeni priljubljeni izdaji Argeta Exclusive

Ob okroglem jubileju bo Argeta Exclusive obudila tudi dve pretekli kreaciji v posebni omejeni izdaji dvojnega pakiranja paštet Argeta Exclusive. Ponovno bomo lahko uživali v okusu brancina s hruško in medom v Argeti Exclusive àla Stari Kaštel, ki jo je ustvaril chef Nikola Tadijanović, ter v kombinaciji prefinjenega okusa jetrne paštete s kandirano pomarančo in konjakom Argeta Exclusive àla JB restavracija chefa Janeza Bratovža iz JB restavracije.

Deseta obletnica kot odskočna deska bodočim mladim kuharjem

Argeta Exclusive je ob doseženi okrogli številki zazrta v prihodnost, ki jo krojijo mladi upi. V sklopu desete obletnice blagovne znamke Argeta Exclusive je bil ustanovljen tudi dolgoročni in družbeno odgovorni projekt Argeta Exclusive Akademija. V prihodnjih letih bo Argeta Exclusive v sodelovanju z najboljšima šolama gastronomije v Sloveniji in na Hrvaškem podprla dva mlada kuharska talenta ter prispevala k razvoju kakovostnih kuharskih kadrov na slovenskih in hrvaških tleh.

Večer je s svojim glasbenim nastopom popestrila Eva Boto.

Udeleženca prve Argeta Exclusive Akademije sta Jaka Martinčič iz Biotehniškega izobraževalnega centra (BIC) Ljubljana in Ana Mucić iz ASPIRA University na Hrvaškem. Oba študenta gastronomije bosta dobila priložnost plemenititi svoje kuharske spretnosti pri petih chefih, ki so do zdaj ustvarili Argeto Exclusive. Z neposrednim vpogledom v kuhinje najboljših bosta mlada talenta nedvomno pridobila odlično podlago za svoji bodoči uspešni kuharski karieri.

"Sodelovanje BIC Ljubljana z Atlantic Grupo v projektu Argeta Exclusive Akademija je za BIC Ljubljana izjemnega pomena, a tudi odgovornost in potrditev dobrega dela, sodelovanja. Argeta Akademija bo mladim omogočila dodatna strokovna znanja, učenje od najboljših v svetu gastronomije, spoznavanje različnih kariernih poti, njihovo profesionalno rast, posledično pa ustvarjanje kakovostnega kuharskega kadra. Ponosni smo, da je naš študent Jaka del te zgodbe," je povedala Teja Vidrih, ravnateljica Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana.

Chefi Teo Fernetich (restavracija San Rocco), Janez Bratovž (JB restavracija), Nikola Tadijanović (restavracija Stari Kaštel) in Luka Košir (gostišče Grič)

Dogodek ekskluzivnih okusov

Desetletje kulinaričnih zgodb je Argeta Exclusive zaznamovala na posebnem kulinaričnem razvajanju v restavraciji Tri lučke pri Krškem. Na dogodku so kuharski mojstri Teo Fernetich (restavracija San Rocco), Nikola Tadijanović (restavracija Stari Kaštel), Janez Bratovž (JB restavracija) in Luka Košir (gostišče Grič) gostom omogočili raziskovanje novih gurmanskih obzorij z jedmi, ki so jih navdihnile njihove pretekle kreacije Argete Exclusive. Vsak chef se je predstavil z lastnim hodom iz lokalnih sestavin, ustvarjalec zadnjega koraka tega kulinaričnega popotovanja pa je bil Dejan Mastnak, chef v restavraciji Tri lučke. Goste sta po ekskluzivnih zgodbah vodila Iva Šulentić in David Urankar, za glasbeno podlago ekskluzivni večerji pa je poskrbel Tomi Purich trio.

Avtorja fotografij: Mihaela Majerholdin Nataša Kralj