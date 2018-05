Željko bo žar mojster #video

Tekmovalce bo danes čakalo posebno video sporočilo Marka Potrča, ki jih bo podal na lov za skritimi sledmi, ki vodijo do kuvert, te pa do dodatne motivacije. Popoldanski trening bo nekatere junake namočil med supanjem, zadnja letošnja skušnjava pa bo postregla s čevapčiči izpod gril mojstra Željka. Kam vodijo skrite sledi kuvert, kdo bo več časa preživel v vodi kot na supu in kdo bo še zadnjič podlegel skušnjavi bo znano že v nocojšnji oddaji The Biggest Loser Slovenija na Planet TV.

Oddaja The Biggest Loser Slovenija bo v tem tednu tednu na sporedu v ponedeljek, torek, četrtek in petek ob 21. uri.