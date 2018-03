Zadnja šokantna razkritja v oddaji The Biggest Loser Slovenija

The Biggest Loser Slovenija

Foto: Planet TV

V današnji oddaji The Biggest Loser Slovenija bomo spoznali bomo najstarejšega tekmovalca šova, ki je po težki bolezni ostal doma, snel kravato in se preselil na deželo. Simpatičnega rokometaša, ki navdušuje s svojim pozitivizmom in obrazom, ovirajo le kilogrami. Dekle, ki so jo zbadali z vzdevkom Šerbi in je ujeto v svojem telesu. Žurer in uživač, ki se je po smrti brata odločil, da vzame življenje v svoje roke. Medicinska sestra, ki se je zaradi težkih primerov v službi začela prenajedati.

Solze so tekle po obrazu, kar dva tekmovalca pa bosta izpostavljena tudi črni statistiki. Ta bo oznanila najbolj šokantno številko do zdaj … Kdo bo to in kakšne bodo številke? Vsi odgovori bodo znani že danes ob 21. uri na Planet TV.