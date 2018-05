Kujeta Maja in Marta zaroto proti Klari ali upravičeno dvomita vanjo? #video

Zadnja skušnjava je premamila Željka, Klaro in Majo, voda je ohladila tri tekmovalce, večer pa je prinesel vroče besede med sotekmovalci. Bliža se finale in pristisk je začel naraščati.

Marko Potrč se je tekmovalcem javil preko videa in jim je povedal, da verjame, da sedaj, ko so že praktično v ciljni ravnini, nekateri morda rabijo dodatno motivacijo in da naj gredo za hišo. Tam jih je čakala prva kuverta s pozitivno mislijo, ki jim je namignila, da morajo po hribu. Na jasi za kapelico so našli časovno kapsulo iz prve sezone. Bili so navdušeni: Blaž se je poistovetil s Čorbo, Edo z Iztokom, Marta z Majdo ...

Na Zbiljskem jezeru so tekmovalci opravili trening s supi. Edo, Simon in Marta niso šli na vodo. Edo zaradi težav s kolenom, Simon zaradi strahu pred vodo, Marta pa zaradi kapi in posledičnega pomanjkanja ravnotežja. Ostali tekmovalci so bili navdušeni, čeprav so kar trije od njih redno padali v vodo. Natašo je najbolj impresionirala Maja.

Zadnja skušnjava je postregla s piknikom in čevapčiči. Sodelovali so Željko, Klara in Maja, Marti pa so se cedile sline, a se ni odločila poseči po sočnem mesu

Po vrnitvi so začele padati opravljive besede. Maja in Marta sta se lotili Klare, češ da je po odhodu Rebeke le ta postala veliko bolj prijazna. Kaj še sta imeli povedati dekleti?

Oddaja The Biggest Loser Slovenija bo v tem tednu tednu na sporedu v ponedeljek, torek, četrtek in petek ob 21. uri.