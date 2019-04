To o zdravem načinu življenja svetuje legenda maratona Franja #foto

"V sredo sem kupil kolo, v soboto odšel na Franjo. In letos bo že moja 38.po vrsti. Samo 12 nas je takšnih na svetu in ponosen sem, da sem eden izmed njih," je o tem, kako se je vse skupaj začelo povedal Dušan. "Tudi žena je izredno ponosna name, na moj izgled pri 69 letih in na moje počutje. Na vsaki Franji me pospremi do starta in me na cilju tudi pričaka."

Sicer pa je Dušan vesel, da je zdrav in da skozi šport zdravje tudi ohranja. V šali rad pove: "Odločil sem se, da odvozim še 50. Franjo po vrsti, nato pa kolo odložim za nekaj časa." (smeh)

Maraton Franja. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Kako skrbi za odlično fizično pripravljenost?

Dušan Dobnikar med treningom v fitnesu. "Že 25. leto zapored se dvakrat na teden odpravim peš v fitnes SportClub, kjer kolesarim vsaj pol ure in nato delam po programu- 45 minut vaj na fitnes napravah. Fitnes je izredno pomemben del treninga tudi v kolesarstvu, saj si okrepim mišice in napredujem vsak trening."

Sicer pa je fitnes po njegovih besedah tudi odličen prostor za druženje: "Všeč mi je, da se s prijatelji lahko dobimo na fitnesu, treniramo skupaj in se ob tem nasmejemo. Ravno to je tisto, kar mi je v SportClubu najbolj všeč- domačnost, energija, družba. Lahko bi rekel, da je moj drugi dom."

Pri prehrani, čeprav pri ''rosnih '' 69. letih, pa ne pazi preveč: "S treningom izgubim precej kalorij, zato se z odvečnimi kilogrami ne borim." Še nasvet za na konec, kako poskrbeti za zdrav in mladosten videz? Legenda maratona Franja pravi:"Migat!"