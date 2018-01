Tekmovalci na zadnjem izzivu nosili težke nahrbtnike s svojimi kilogrami #video

Tekmovalci šova The Biggest Loser Slovenija so ponosno opravili še z zadnjim izzivom v šovu. Tokrat je bil izziv še posebej čustven, saj so jih na koncu poti čakali družine in številni prijatelji.

Foto: Planet TV

Tekmovalci šova so se tokrat znašli pred prav posebnim izzivom. Štirje finalisti Bojan, Iztok, Indira in Aleksandar so morali nositi kilograme, ki so jih imeli, ko so vstopili v šov The Biggest Loser Slovenija.

Tokrat so morali preteči 1.500 metrov, a to ni bil povsem navaden tek, na progo so se podali z nahrbtniki, ki so tehtali točno toliko kilogramov, kolikor so jih posamezni finalisti izgubili v zadnjih 14 tednih.

Najtežje je bilo tako Bojanu, ki je moral pot preteči s kar 60,1 kilograma na svojih ramenih, malo bolje jo je odnesel Aleksandar, ki je pot premagal s 52,9 kilograma, Iztok je nosil nahrbtnik, ki je tehtal 44,1 kilograma, najlažje pa je bilo Indiri, ki je imela v nahrbtniku zgolj 26,2 kilograma.

A če so bili na dozdajšnjih izzivih tekmovalci izjemno tekmovalni, je bilo tokrat povsem drugače. Ko so Indira, Bojan in Aleksandar videli, da Iztoku zaradi bolečih gležnjev ne bo uspelo teči, so se vrnili do njega in z njim hodili vse do cilja.

Na cilju seveda ni šlo brez solz, saj so tekmovalci zagledali svoje domače in prijatelje, ob čemer so jih premagala čustva radosti in ponosa.

Ne zamudite velikega finala šova The Biggest Loser Slovenija, ki bo na sporedu v petek ob 20. uri na Planet TV.