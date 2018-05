The Biggest Loser Slovenija Kaj si Nataša, Jan in Grom resnično mislijo o tekmovalcih? #video Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev. 0 termometr

Strokovni del ekipe šova The Biggest Loser Slovenija, trenerja Nataša in Jan ter nutricist Gašper Grom, so imeli včeraj posvet glede tekmovalcev. Govorili so o svojih in njihovih pričakovanjih, dosedanjih dosežkih in prihodnjih načrtih. Kaj so povedali, si poglejte v prispevku.