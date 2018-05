Tako se Jan in Nataša že pripravljata na poletje #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

The Biggest Loser Slovenija

Vaditeljsko kolesje šova The Biggest Loser Slovenija Nataša in Jan sta spregovorila o tem, kaj jima je preprečilo, da se pri skoku v Ljubljanico nista pridružila tekmovalcem na tokratnem izzivu, pokomentirala sta samozavest naših junakov in spregovorila o njunih pripravah na poletje.