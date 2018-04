Kakšna je splošna razgledanost tekmovalcev? #video

The Biggest Loser Slovenija

Kaj ima Miki Muster s šovom The Biggest Loser Slovenija, kdo je napisal prvo slovensko knjigo in kdaj praznujemo dan samostojnosti? To je le nekaj vprašanj, s katerim se bodo med maratonskim izzivom danes soočili tekmovalci. Kakšna je njihova splošna razgledanost, ko so vse moči uprte v težaški maratonski izziv? Tukaj je nekaj utrinkov iz nocojšnje oddaje ...