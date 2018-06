Šov pred finalnim tednom zapuščata Rok in Simon #video

Nekaj dni pred finalom šova The Biggest Loser Slovenija se poslavljata Simon in Rok. V šovu ostaja Edo, ki je od sotekmovalcev prejel največ glasov, a pravi, da mu je vseeno zelo težko pri srcu.

Tudi tokrat je o tem, kateri trije tekmovalci bodo kandidati za izpad iz šova, odločala tehtnica. Najmanj kilogramov je sicer izgubil Blaž, a je pametno izkoristil jokerja in se morebitnemu izpadu izognil. Med trojico kandidatov za izpad so tako pristali Edo, Rok in Simon. Željko, Klara, Marta, Maja in Blaž pa so nato odločali, komu od treh najbolj privoščijo obstanek.

Klara je glasovala za Roka, Maja za Simona, preostali trije pa so odločili, da v šovu ostane Edo. Šov sta tako morala zapustiti Rok in Simon, ki sta bila, razumljivo, razočarana, sta pa povedala, da ne gojita nobenih zamer in si želita, da zmaga najboljši.

Čeprav si je Edo tokrat rešil kožo, ni bil pretirano vesel. S solzami v očeh je priznal, da se je v času bivanja v šovu navezal na sotekmovalce, predvsem na Simona, in dodal, da ga bo močno pogrešal.