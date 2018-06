Šov bosta zapustila kar dva tekmovalca #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

The Biggest Loser Slovenija

V oddaji The Biggest Loser je na vrsti še zadnje tehtanje pred finalnim tednom. Kdo se bo moral tik pred koncem odreči vstopnici v veliki finale in obenem možnosti, da osvoji 50 tisoč evrov.

V bitki za naziv The Biggest Loser Slovenija ostaja še osem kandidatov, ki bodo nocoj zelo presenečeni, ko bodo iz Markovih ust izvedeli, da se jih bo v zadnji teden podalo le šest. Dva tekmovalca bosta torej na predzadnjem tehtanju v šovu morala opustiti sanje o velikem finalu in po 11 tednih trdih treningov in odrekanj odšla domov praznih rok.

Katera dva tekmovalca bosta morala zapustiti šov na zadnji stopnički in kako čustveno bo njuno slovo, izveste v nocojšnji oddaji The Biggest Loser Slovenija.

Oddaja The Biggest Loser Slovenija je na sporedu nocoj ob 21. uri.