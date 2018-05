ŠOK: Oddaja Od težaka do junaka ima novo voditeljico #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Od težaka do junaka

Čeprav so se spremembe na voditeljskem položaju v komentatorski oddaji Od težaka do junaka že napovedovale, pa bo gledalce verjetno vseeno močno presenetilo, ko tokrat v vlogi voditeljice ne bodo videli Jasne Kuljaj. Kdo je prevzel njeno mesto?

V nocojšnji komentatorski oddaji Od težaka do junaka se bo v vlogi voditeljice preizkusila Indira Ekić, ki je sicer veliko bolj vajena vloge komentatorke. Za vse skupaj pa je kriva kar siceršnja voditeljica Jasna Kuljaj, ki je Indiro pred dnevi izzvala naj se preizkusi v tej vlogi, da bo lahko na lastni koži občutila, da vse skupaj ni tako enostavno kot si predstavlja.

Kljub temu pa v studiu ne bo manjkala niti Jasna, le da se bo tokrat usedla na fotelj, ki je namenjen komentatorjem. Poleg nje bo v oddaji gostovala še izpadla tekmovalka šova The Biggest Loser Slovenija Rebeka.

Kako se bo Indira odrezala, lahko izveste že nocoj.

Šov The Biggest Loser Slovenija bo v naslednjem tednu na sporedu v ponedeljek, torek, četrtek in petek ob 21. uri., zatem pa sledi še komentatorska oddaja Od težaka do junaka.

