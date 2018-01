Robi: Nikomur nič ne zamerim, niti Maji in Alešu

Robi tudi po odhodu iz šova The Biggest Loser Slovenija ostaja v dobrih odnosih z vsemi tekmovalci, ne zameri pa niti svojim rdečim, ki so ga na izločanju poslali domov.

Foto: Planet TV

Ko se je Robi znašel na izločanju, sta mu izločilni glas namenila tudi Maja in Aleš, a to še ne pomeni, da Robi danes do njiju goji kakšno zamero. "Ah, kje pa, to je del šova, del igre, nikomur nič ne zamerim. Ne zamerim ne Maji ne Alešu, ki sta me poslala domov," je bil iskren Robi, ki je veljal za motivatorja rdeče skupine in je bil zato v tistem trenutku še toliko bolj presenečen, da ga je ekipa poslala domov.

"V šovu se seveda povežeš z enimi bolj in z enimi manj. Seveda to na koncu odloča tudi pri glasovanju, a zaradi tega nikomur nič ne zamerim," je bil povsem pomirjen Robi.

Trenutno so vse njegove misli le pri velikem finalu. Vse, kar si želi, je, da bi do takrat izgubil kar največje mogoče število kilogramov, saj želi doseči zadani cilj. "Ko sem vstopil v šov, sem si dejal, da bi rad izgubil 46 kilogramov. To si še zdaj močno želim, če bo še kakšen kilogram več, pa še toliko bolje," je dejal visoko motivirani Robi, ki vsak dan zagrizeno trenira in ne popušča niti v času praznikov.

Šov The Biggest Loser Slovenija je na sporedu od torka do petka zvečer na Planet TV, sledi pa komentatorska oddaja Od težaka do junaka.