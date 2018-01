Robi do zdaj izgubil že 40 kilogramov

Robi je v šovu The Biggest Loser Slovenija veljal za glavnega motivatorja, ki je rdeči skupini ves čas vlival upanje in jo spodbujal na vsakem izzivu in vsakem treningu. Zdaj je sam sebi največji motivator, saj vztrajno izgublja kilograme in zatrjuje, da nikoli več ne bo stopil na stare tire nezdravega življenjskega ritma.

Foto: Osebni arhiv

Robi je bil pred prihodom v šov povsem brez kondicije, vzpon na Šmarno goro pa mu je predstavljal pravi podvig, ki se ga je najraje izognil, saj mu odvečna teža ni dopuščala takšnih naporov. Danes je zgodba povsem drugačna, Robi je druga oseba, od začetka šova pa je izgubil že zavidljivih 40 kilogramov. "Trenutno izkoriščam vsako minuto, naredim tudi po tri treninge na dan, Šmarna gora in Rašica nista prav nobena težava," je ponosno povedal Robi, ki je nedavno začel celo teči, kar ga še posebej veseli.

Foto: Osebni arhiv

Če so ga pred vstopom v šov na vsakem koraku premamile skušnjave, je danes povsem drugače. "Ko sem prišel iz šova, sem si privoščil dva decilitra kokakole, ki jo zares obožujem, a se je tukaj tudi ustavilo. Nedavno sem bil z ženo na pici, pojedel sem dva kosa, to ni težava, a tukaj se je tudi končalo," je bil iskren Robi, ki trenutno na dan zaužije od tisoč do 1.200 kalorij.

Po koncu šova ga prepozna veliko ljudi, številnim pa je tudi sam pomagal z nasveti. "Veliko ljudi me pozdravlja, me pohvali za ves trud, ki ga vlagam vase, občasno tudi jaz komu pomagam z nasveti in jedilniki, saj sem se v šovu veliko naučil in se naučil tudi pravilno prehranjevati," je dejal Robi, ki vztraja na ketonski dieti, ki mu najbolj ustreza in z njo dosega najboljše rezultate.

Foto: Osebni arhiv

Časa za druženje trenutno ni, se pa nadeja, da ga bo več po koncu šova. "Prepričan sem, da se bomo po koncu šova zbrali na kakšni zabavi in se podružili v sproščenem vzdušju," se že veseli Robi, ki tudi po finalni oddaji ne namerava odnehati in zatrjuje, da bo ostal na zdravi življenjski poti.

