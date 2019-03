Radijec razkril nenavadne 'spolne' izkušnje tekmovalcev šova #video

Kriki po zmagi ali kriki zaradi bolečin? To se je dogajalo med tekmovalci šova The Biggest Loser Slovenija v kolesarskem izzivu. Dogajanje in njihove občutke je nazorno opisal komentator spremljevalne oddaje Željkić.

Kolesarjenje je naporen šport, tudi če to počneš samo eno uro v bitki za zmago in izgubo kilogramov. Tako kot so se tekmovalci med seboj pomerili v tedenskem izzivu, ki je terjal ogromno napora, pa se je kolesarjenja lotil tudi komentator spremljevalne oddaje Od težaka do junaka Željkić. Najprej je sočustvoval s tekmovalci, nato pa nazorno opisal, kaj so doživljali na izzivu.

Komentatorsko oddajo Od težaka do junaka si na Planetu lahko ogledate ob torkih, sredah in petkih po oddaji The Biggest Loser Slovenija.

Šov The Biggest Loser Slovenija lahko podprete tudi na strani na Facebooku in se pridružite debati z uporabo ključne besede #BiggestLoserSLO.