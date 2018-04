Poraženci morali na smetišče #video

Na vojaškem izzivu v Pivki so člani modre skupine prvič slavili. Za nagrado so se razvajali v savnah in džakuziju, medtem pa so se morali rdeči za kazen odpraviti na smetišče.

Zmagovalci morajo biti za zmago nagrajeni, poraženci pa za poraz kaznovani. Tokrat so poraz prvič v tej sezoni izkusili člani rdeče ekipe. Na vojaškem izzivu, kjer so morali zlagati vojaške zaboje in vleči vojaško vozilo, jih je modra ekipa premagala za celo minuto in zato je sledila kazen.

Člani rdeče ekipe so se nato odpravili na smetišče in kaj kmalu spoznali, da kazen le ni bila tako zabavna, kot so sprava mislili. Predvsem moški so se umazanemu delu izogibali, kolikor se je dalo. Več v videu.