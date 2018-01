Poglejte, kako so po 14 tednih videti tekmovalci šova #video

Tekmovalci šova The Biggest Loser Slovenija so danes doživeli popolno preobrazbo. Ko so videli, kaj so dosegli v 14 tednih, so bili nad videnim več kot navdušeni.

Foto: Planet TV

Tekmovalcev šova The Biggest Loser Slovenija smo bili do zdaj vajeni v športnih oblačilih, prepotene in povsem na koncu z močmi. Tokrat pa so pokazali povsem drugačno podobo. Iztok, Aleksandar, Bojan in Indira so doživeli popolno preobrazbo in se pred ogledalo postavili v elegantnih oblačilih. Preobrazba je zares neverjetna, fantje pa se kar niso mogli nagledati Indire, ki so jo sploh prvič videli v krilu.

[video: 67397 / ]

"Ko smo stopili v prostor in smo videli Indiro, stari, kakšna muca," je v smehu dejal Iztok, navdušenja nad njeno postavo pa nista skrivala niti Bojan in Aleksandar. "Katero številko zdaj nosiš?" jo je radovedno vprašal, Špela pa mu je vzhičeno odgovorila, da ima Indira zdaj konfekcijsko številko 38.

"Moram vam povedati, da je pogled na vas osupljiv. Ko smo začeli prvo sezono šova, sem se najbolj bala, kakšni bodo vaši rezultati. Zmogli ste, niste šli domov, prilezli ste do finala in jaz sem mega ponosna na vas," navdušenja nad njimi ni skrivala Špela, ki je bila tudi sama izjemno navdušena nad preobrazbo finalistov.

Ne zamudite velikega finala šova The Biggest Loser Slovenija, ki bo na sporedu v petek ob 20. uri na Planet TV.