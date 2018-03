Planica usodna za tekmovalca šova The Biggest Loser Slovenija

The Biggest Loser Slovenija

Nov planiški spektakel v smučarskih poletih je tik za ovinkom, Planica pa bo že danes v oddaji The Biggest Loser Slovenija kraj prvega izziva in usodnega dogodka.

Najprej se bodo tekmovalci šova The Biggest Loser Slovenija vselili v hišo, eden od moških pa se bo mogel "žrtvovati" in spati med dekleti. Kdo bo tako pogumen?

Foto: Planet TV

Zgodnje jutro bo tekmovalcem prineslo prvi izziv. In ker se prvega ne pozabi nikoli, bo enako tudi v šovu … Tekmovalce bosta spoznala tudi trenerja šova Nataša Gorenc in Jan Kovačič. Planiški izziv bo prinesel ogromno truda, nizke temperature, vročo željo po zmagi in prva velika razočaranja, ki jih bodo spremljale solze žalosti. Čeprav se je pot šele začela, se bo za kar dva tekmovalca tudi končala …

Foto: Planet TV

"Letos ne bodo 'šparali' ne mene ne vas," je napovedal voditelj šova Marko Potrč. Mini maraton, ki je pokazal pravi borbeni duh med tekmovalci, se je končal v velikem slogu, kot se za to priložnost spodobi – prižgali so svoj lastni olimpijski ogenj.

Foto: Planet TV