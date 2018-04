Plači, visoki 40 tisoč in 22.500 evrov, poskušala zadržati z izsiljevanjem #intervju

Ogromno slabega je bilo izrečenega na račun ekipe The Biggest Loser Slovenija, zato smo govorili z glavnim producentom resničnostnega šova Nemanjo Mićićem. Ta je spregovoril o nesoglasjih z nekaterimi nekdanjimi člani kreativne ekipe in razkril resnico ter ozadje delovanja šova.

Kaj se je pravzaprav dogajalo, ko ste prevzeli projekt The Biggest Loser Slovenija (s kratico TBLS)?

Projekt TBLS je zelo kompleksen in zahteven projekt, za katerega je potrebnih vsaj šest mesecev predpriprav. V Slovenijo so me povabili, da prevzamem projekt 20 dni pred snemanjem, ker je prejšnji producent zapustil projekt tik pred začetkom snemanja, sam pa sem enak projekt pripravil in snemal v Srbiji pred nekaj leti. V teh 20 dneh nisem imel časa izbrati ekipe po svojih željah in profesionalnih kriterijih. Nasledil sem celoten kreativni tim prejšnjega producenta, ki po mojih profesionalnih kriterijih ni bil kos takšni nalogi.

Nemanja je vajeti v svoje roke prevzel le 20 dni pred začetkom snemanja, sicer se tovrstne šove pripravlja šest mesecev prej. Foto: Planet TV Težava so bili tudi honorarji. Zakaj so vas ti zmotili?

Njihovi honorarji so bili astronomsko visoki. Ljudi, ki sem jih dobil ob prevzemu projekta, sem obdržal iz preprostega razloga – ker nisem imel časa, da bi sestavil drugo ekipo in izpeljal projekt na pravi način. Obstoječa ekipa mi je od začetka predstavljala veliko težavo, ampak sem se po drugi strani vedel kot velik profesionalec. Želel sem se spopasti s tem in želel sem tudi te ljudi, ki so, še enkrat poudarjam, delali za zelo visoke honorarje, naučiti delati na podlagi svojih izkušenj.

Na primer: Darko Hriberšek je imel 7.200 evrov mesečnega honorarja, za teh pet mesecev in pol, kot se dela na projektu. Gospodu Hriberšku je bilo za to plačanih več kot 40 tisoč evrov. Na koncu, ko se je izkazalo, da nima ne profesionalne ne družbene etike, je preprosto poskušal razburkati javnost, pritiskati name in na televizijo. S temi lažmi, ki jih je govoril proti Planet TV in proti celotnemu projektu TBLS in Omega Production, je želel kvariti ugled in sloves na medijskem trgu, ki ga imata tako Planet TV kot Omega Production, ki že 12 let posluje v regiji.

To so samo nekatere od stvari in težave, s katerimi smo se spopadali. In te se še vedno dogajajo, saj nekdanji sodelavci še vedno širijo laži v drugih medijih in želijo kaliti ugled oddaje, ki je prvenstveno imela cilj zdravega gibanja, en moderen resničnostni šov, ki ljudem ponudi prikaz zdravega življenja, sploh tistim, ki so imeli težave v svojem načinu življenja.

V drugi sezoni je vodenje šova The Biggest Loser Slovenija prevzel Marko Potrč, tudi sam velik ljubitelj športa, fitnesa in zdravega načina življenja nasploh. Foto: Matjaž Vertuš

V medijih je svoje povedala tudi voditeljica prve sezone Špela Grošelj. Kako komentirate to?

Res je, javila se je tudi voditeljica Špela Grošelj, ki prav tako širi velike laži na račun Omege Production in Planet TV. Špelo Grošelj sem prav tako nasledil od prejšnjega producenta. Edini razlog, da je bila izbrana za to vlogo, je bil, da je imela Špela v mladosti težave z odvečnimi kilogrami. Tu sem zato začutil, da bi bila ona dober primer za tekmovalce in na nekakšen način dober motivator zanje. To pa je bil hkrati edini razlog, da je Špela ostala pri tem projektu.

A potem je v drugi sezoni niste več videli v vlogi voditeljice … Kaj se je zgodilo?

Po dveh tednih sem spoznal, da njen scenski nastop in televizijska podoba nista nekaj, kar bi bilo v skladu s formatom te oddaje, ki je zelo priljubljena povsod po svetu.

Zdaj pa širi številne laži po medijih. Med drugim tudi to, da je meni dostavila neobstoječo in neupravičeno fakturo. Špela je bila na tem projektu angažirana za 50 epizod, vključno s finalom. Mi smo imeli 60 epizod, ona se je pojavila v 47 epizodah. Za teh 47 epizod je bil njen honorar 22.500 evrov, kar ji je bilo tudi izplačano. Ko je videla, da ne bo del druge sezone in da se njeno sodelovanje z nami končuje, mi je izstavila račun za pet tisoč evrov, ki je bil popolnoma neutemeljen. Če bi se pojavila v vseh 60 epizodah, bi kot profesionalec in kot človek rekel, da s tem nimam nobenih težav in bi dobila vse to tudi plačano. Tako pa ne obstaja osnova za izplačilo tega dodatnega honorarja.

Stara znanca prve sezone sta osebna trenerja Nataša Gorenc in Jan Kovačič. Foto: Planet TV A tukaj je še en nekdanji član ekipe – Miha Brajnik. Kakšna je zgodba z njim?

Tretja sporna oseba kreativnega tima je Miha Brajnik, ki je bil urednik izzivov in ki sem mu želel dati možnost do konca projekta. Hitro se je izkazalo, da nima nikakršne profesionalne ali druge kvalitete, da bi lahko zdržal do konca sezone tega projekta. Poskušal je reciklirati izzive, nekatere igre skušal prilagoditi tekmovalcem, a vse skupaj je bilo zelo skromno in ni bilo primerno za format, kot je The Biggest Loser.

Nikoli se mi še ni zgodilo, da kot glavni producent od urednika izzivov ne bi dobil razporeda, da bi ga lahko potrdil. To je bilo vedno vsaj dva tedna prej. Z gospodom Brajnikom pa se mi je dogajalo, da je na dnevu snemanja izziva tako tekmovalcem kot produkcijski ekipi pojasnjeval, kaj se na posameznem izzivu dela. In to je popolnoma nesprejemljivo. Vrhunec nesramnosti pa je bil v tem, da se dva tedna ni pojavil na delovnem mestu, rekel je, da je bolan, a meni kot producentu in vodji projekta ni nikoli dostavil kakršnekoli zdravstvene dokumentacije.

Še eno ime se pojavlja v tej zgodbi, mimo katerega ne moreva, to je Lili Rodošek. Kako oziroma zakaj je prišla v ekipo?

Ogromno prahu se je dvignilo okrog angažiranja gospe Lili Rodošek, ki je pri tem projektu kreativna producentka. Jaz sem jo povabil k sodelovanju, in sicer na podlagi predloga programskega direktorja Planet TV Igorja Stoimenova, in takoj sem bil navdušen, ko je gospa Rodošek dva meseca pred začetkom snemanja druge sezone prinesla razdelano celotno drugo sezono z odličnimi izzivi in skušnjavami. Pripravila je ves kreativni del, ki je bil veliko boljši od prve sezone, ko sem za celotno sezono takratni kreativni ekipi izplačal več kot 150 tisoč evrov, čeprav ni pokazala kreativnosti. Takrat sem se v nekem trenutku celo zbal, da bi lahko lastniki licence The Biggest Loser prepovedali predvajanje epizod, takšne težave smo imeli s celotno kreativno ekipo.

S trenutnim potekom dela je Nemanja Mićić zelo zadovoljen.

Kdo je potem edini ostal nepoplačan?

Edini nepoplačan je ostal Miha Brajnik, in to izključno za 25 odstotkov zneska, kar se ujema s tistima dvema tednoma, ko se ni pojavil na delovnem mestu, trdil, da ima zdravstvene težave, jaz pa še do danes nisem dobil kakršnekoli zdravstvene dokumentacije za to.

V pogodbah imamo namreč zabeležene člene, ki predvidevajo, da se lahko znesek zmanjša, če s kom nismo zadovoljni. Po pogodbi imam torej pravico, da lahko nekoga nagradim ali pa zmanjšam njegov honorar. Zmanjšan honorar je preventiva, ker njegovo delo ni bilo profesionalno in je ogrozil normalno delovanje celotne produkcijske ekipe.

Kako pa komentirate delo in delovne procese v drugi sezoni?

Moram poudariti, da sem zelo zadovoljen s tem, kako gospa Rodošek vodi svoj kreativni tim in kako vse deluje. Mislim, da je ta novi tim, poln mladih in perspektivnih ljudi, pokazal, da se lahko z dobrim načrtovanjem in profesionalnostjo, željo po dobrem delu doseže od 30 do 40 odstotkov boljši rezultat, kot je bil v prvi sezoni, kjer se je preplačan kreativni tim do celotne produkcije in projekta obnašal neodgovorno in neprofesionalno.