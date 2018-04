Za kazen bodo kidali gnoj #video

The Biggest Loser Slovenija

Jutranja slabost, šesturni maratonski izziv, kuhanje z Gašperjem Gromom in nova doza koktajlov, za konec pa gurmanska pojedina za zmagovalno ekipo izziva in tlačansko delo v hlevu za poražence. "Loserje" nocoj čaka veliko napornega in zanimivega dogajanja.

Zjutraj bodo imeli tekmovalci še vedno slabo vest od včerajšnje skušnjave s koktajli, katere posledice so se pokazale tudi ponoči, ko je bil WC pogosta točka obiska. Slaba volja, slabost in neprespanost se bodo nadaljevali do presenečenja – izziva, kakršnega do zdaj v šovu še ni bilo. Izlet na lepo lokacijo in spoznavanje okolja, dejavnosti in ljudi bo zamenjala kar že vsem znana telovadnica, kjer jih bo čakal maratonski izziv.

Modri proti rdečim se bodo pomerili v vajah z nikomur ljubo medicinko, kjer bo na presenečenje vseh prvi obupal fant. Sledilo bo maratonsko delanje počepov, plankov, poskokov … Šesturni maratonski izziv bo tekmovalce pripeljal do skrajnih mej.

Po napornem treningu bosta sledila kuhanje in priprava sladice z nutricionistom Gašperjem Gromom, pridružil pa se jim bo tudi barman Tomaž Fartek. Neprimerno kulinarično obnašanje bo zmotilo predvsem Marto.

Sledil bo obisk Žičke kartuzije z gurmanskim obedom za zmagovalno ekipo, poraženci pa se bodo odpravili na tlako, ki jo bodo opravili na kmetiji.

Kako se bodo spopadli s kidanjem gnoja in vožnjo samokolnice, preverite v nocojšnji oddaji The Biggest Loser Slovenija

