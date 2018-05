Nataša: Tekmovalce je začela lomiti psiha #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

The Biggest Loser Slovenija

Danes se bodo tekmovalci šova The Biggest Loser Slovenija preizkusili v ameriškem nogometu, popoldan bo minil v znamenju videoigric, večerni trening pa bo popestrila Nataša, ki jo nekoliko skrbi za tekmovalce.

Nogomet je najbolj priljubljen in razširjen šport na svetu, njegova ameriška različica pri nas šele postaja prepoznavna in popularna. Danes se bodo v tem športu preizkusili še tekmovalci šova The Biggest Loser Slovenija, tekla pa bo tudi kri.

Popoldan bosta Blaž in Rok prebudila otroka v sebi in se prepustila videoigricam.

Na večernem treningu se bo tekmovalcem pridružila Nataša, ki bo ocenila tudi njihov napredek.

Trenerko skrbi predvsem njihova psiha na poti do cilja.

Kako so se tekmovalci odrezali na ameriškem nogometu, kdo se bo poškodoval in koga bo pohvalila Nataša, preverite že v nocojšnji oddaji The Biggest Loser Slovenija.

Oddaja The Biggest Loser Slovenija je na sporedu od torka do petka ob 21. uri.