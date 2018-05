Marko Simonu: Še maš malo deda v sebi! #video

The Biggest Loser Slovenija

Tekmovalci so že lep čas izolirani od doma in od svojih boljših polovic, zato ne preseneča dejstvo, da pogovor še posebej pri moških pogosto nanese na ženske. Nič drugače ni bilo včeraj, ko je Simon Marku Potrču med drugim priznal, da so mu ljubše temnolaske, Edo pa je bil navdušen nad rdečelaso maserko, ki mu je povedala, da je "mehek kot putrček".