Marko Potrč: Gre za novo življenje

Marko Potrč je v akciji, tekmovalci so pripravljeni. Samo še teden dni nas loči od najtežje preizkušnje te pomladi – šova The Biggest Loser Slovenija.

"Tukaj ne gre samo za 50 tisoč evrov, ampak za novo življenje," je nad šovom The Biggest Loser Slovenija, ki že čez teden dni prihaja na Planet TV, navdušen prekaljeni televizijski maček in osrednji voditelj šova Marko Potrč. Oddaja tako ne bo izziv le za tekmovalce, pač pa tudi zanj. "Sem velik zagovornik zdravega načina življenja. Gre za šov, ki dejansko spreminja življenja, in to ne le tekmovalcem, pač pa tudi marsikateremu gledalcu, ki skozi zgodbe in izzive naših junakov vidi, da je z veliko mero truda in strastno željo mogoče doseči vse."

Foto: Planet TV

Čeprav Marko nikoli ni imel težav s prekomerno težo, pa tudi sam veliko časa preživi na fitnesu, kjer je z vajami za pridobivanje mišične mase poskrbel za izklesano postavo. "Vem, kaj bodo doživljali tekmovalci. Treba je stisniti zobe in posledično so tudi občutki odlični," pravi sogovornik, ki je že v polnih pripravah za oddajo.

Čeprav bo motivator tekmovalcem, pa jim kljub temu ne bo prizanašal, če bo naletel na neupravičene izgovore. "Dokler meja zmogljivosti, ki edina vodi do zastavljenih ciljev, ne bo dosežena, tudi ne bo popuščanja. Ko bomo skupaj dosegli svoje, pa se bomo lahko tudi kako pocrkljali," v smehu dodaja Marko, nad katerim so navdušeni tudi novi bodoči junaki.