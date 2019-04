Mankoč: V mojih letih dajem prednost zdravju pred fizičnim sposobnostim in videzu

"Ko sem še treniral plavanje, sem imel zjutraj treninge na bazenu Fakultete za šport. SportClub mi je bil najbližje, tako, da sem se po končanem vodnem treningu hitro odpravil na fitnes ter tam opravil še suhi del jutranjega treninga. Od tega bo zdaj že več kot 15 let. Vsa ta leta rad obiskujem ta fitnes , saj so mi prijazno osebje ter naprave, ki jih potrebujem za izvedbo dobrega treninga, vedno na voljo."

Po končani karieri je Peter nekaj let preživel v tujini, a ko se je vrnil v Slovenijo, je za svoje zdravje ponovno potreboval prostor, kjer lahko nekaj naredi zase ter se ob tem dobro počuti.

"Tako sem ponovno prišel v SportClub. Zaradi službenih ter družinskih obveznostih sem se odločil, da prihajam na treninge pred službo, tako da me lahko največkrat srečate tam ob 6h zjutraj. Ob istem času trenira precej stalnih strank, s katerimi smo se lepo ujeli. Včasih pride kakšen dan, ko ti ne gre najbolje ali razmišljaš, da bi ostal v postelji malo dlje. Takrat dobro vzdušje ostalih članov SportCluba pomaga prebroditi take dneve."

Verjame, da bo s pomočjo SportCluba skrbel za svoje zdravje tudi v prihodnje. "V mojih letih dajem prednost zdravju bolj kot fizičnim sposobnostim in videzu. Najbolj pomembno je, da sem brez zdravstvenih težav, ter da lahko sodelujem v igrah s svojimi otroci.!

Če želite vaditi kot Peter Mankoč in se z njim srečati v SportClubovem fitnesu ali bazenu preglejte trenutno najbolj vročo ponudbo za fitnes in plavanje – Limited edition akcija “100 za 100”- kar pomeni, da lahko naslednjih 100 dni plavate in fitnesirate za 1 EUR na dan. Več o ponudbi na: https://www.facebook.com/sportclub.fitnes/ ali info@sportclub.si . Ponudba traja od 5.-7. aprila 2019, število kart je omejeno, zato pohitite.