The Biggest Loser Slovenija

Sproščen zadnji dan v šovu The Biggest Loser Slovenija je minil tudi v znamenju presenečenj za tekmovalce.

Maji se je izpolnila velika želja, da bi zapela skupaj s priljubljeno pevko Nušo Derenda. Finalistka šova The Biggest Loser Slovenija ni bila nič kaj sramežljiva in je samozavestno poprijela za mikrofon. Kako se je odrezala, pa izveste v nocojšnji oddaji The Biggest Loser Slovenija.

Oddaja The Biggest Loser Slovenija bo nocoj na sporedu ob 21. uri, v petek ob 21. uri pa nas čaka VELIKI FINALE.

Šov The Biggest Loser Slovenija lahko podprete tudi na strani na Facebooku in se pridružite razpravi z uporabo ključne besede #BiggestLoser.