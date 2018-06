Kot zadnja šov zapušča Marta! #video

Na zadnjem tehtanju, le nekaj dni pred velikim finalom, je morala šov The Biggest Loser Slovenija zapustiti Marta Kepic. V velikem finalu, v petek, 8. junija, ob 21. uri, se bodo tako pomerili Klara, Maja, Blaž, Edo in Željko.

Tekmovalci so pred zadnjim tehtanjem, ki je odločalo, kdo od šestirice tekmovalcev se bo uvrstil v veliki finale, dali res vse od sebe in so se celo odpovedali hrani in vodi. Vseeno pa je neusmiljena tehtnica pokazala, da sta tokrat najmanj izgubila Edo in Marta. O njuni usodi so tako odločali preostali štirje tekmovalci.

Fanta sta svoj glas namenila Edu, dekleti pa sta izrazili željo, da v šovu ostane Marta. Zaradi izenačenja, je o tem, kdo bo moral zapustiti šov odločal Željko, ki je na tokratnem tehtanju izgubil največ. Povedal je, da bi ne glede na to, kdo bi stal nasproti Eda, vedno glasoval zanj, saj je zanj favorit za končno zmago in predvsem zelo dober prijatelj. Šov je tako tik pred koncem zapustila Marta.

Marta kljub zelo čustvenemu slovesu ni bila pretirano razočarana in je za vsakega od finalistov našla lepe besede.

Oddaja The Biggest Loser Slovenija bo v tem tednu na sporedu vsak dan ob 21. uri, v petek ob 21. uri pa nas čaka VELIKI FINALE.