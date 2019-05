Komu zmago privoščita Jan in Nataša? #video

Odštevajo se zadnje ure do velikega finala šova The Biggest Loser Slovenija. Trenerja Nataša Gorenc in Jan Kovačič, ki sta tekmovalce spremljala od začetka, pa sta razkrila, kaj bo po njunem strokovnem mnenju najbolj odločalo o zmagovalcu: odpovedovanje hrani, količina treningov ali kaj tretjega? In kdo je njun favorit za zmago?

Finalna oddaja resničnostnega šova The Biggest Loser Slovenija bo na sporedu nocoj ob 21. uri na Planetu. Ne zamudite!

"Mislim, da bo zmaga pripadla tistemu, ki je v zadnjih dveh tednih, ki jih je preživel doma, šel čez sebe in vložil še več kot v sami oddaji. Na koncu bo namreč štel vsak trening, vsak grižljaj. Pa tudi počitek in s tem regeneracija bosta odigrala pomembno vlogo, saj se v nasprotnem primeru lahko tudi telo upre. Kakorkoli, šlo bo za skupek vsega. Kar zadeva favorite, pa je jasno, da si kot trener modre ekipe želim, da bi zmagal modri, vendar mislim, da bo težek boj predvsem med fantoma, saj bodo odločali grami. Koncu koncev pa je vse to le šov, vsak je že dosegel zmago zase s svojim dosežkom, tudi uradno pa naj jo okrona tisti, ki si jo je najbolj prislužil. Vedno zagovarjam pošteno tekmo, ne glede na igralce," je povedal Jan.

Tudi Nataša kot trenerka zagovarja predvsem trud in doslednost pri vadbi in prehrani, ki pripeljeta do želenih rezultatov. "V šovu je bilo sicer potrebne tudi nekaj taktike in športne sreče za uvrstitev v finale. A iz obdobja treh tednov, ki so jih tekmovalci preživeli doma, se bo dejansko videlo, kdo se je v šovu največ naučil. Torej kdo je bil pripravljen najbolj vlagati v treninge, se odrekati prehrani in vse podrediti cilju, ki je največji odstotek izgube telesne mase. Tako da tisti, ki bo v finalu dejanski zmagovalec, bo to zasluženo! Sama seveda ne skrivam, da bi si želela zmage koga izmed mojih iz rdeče ekipe, saj smo bili skupaj od prvega dne, a tudi če zmaga modri tekmovalec, bom zanj zelo vesela!" je zaključila Nataša.

