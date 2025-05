Slovenska hokejska reprezentanca bo po dnevu tekmovalnega premora ob 16.20 odigrala četrto tekmo predtekmovanja svetovnega prvenstva. Njen tekmec bodo Finci, ki do zdaj v Stockholmu niso bili najbolj prepričljivi, a kljub temu veljajo za velike favorite dvoboja. Zvečer bosta v slovenski skupini igrali Kanada in Avstrija, v Herningu se bodo popoldne pomerili stoodstotni Nemci in Švicarji, zvečer pa bodo tam Madžari izzvali branilce naslova Čehe.