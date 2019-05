Cristian: Konkurenca za zmago je močna #video #intervju

"V finalu bom s Feridom, ki me je kot brat in tudi Gaje ne gre podcenjevati," je povedal Cristian v prvem intervjuju po tem, ko si je pritekel drugo mesto in s tem finale.

Cristian si je pritekel drugo uvrstitev in s tem mesto v finalu. "Noge so šle čisto po svoje, a na koncu je bil trud poplačan," je povedal tekmovalec, ki je sicer med finalisti izgubil največje število kilogramov. V intervjuju je razkril kaj se je dogajalo med tekom in kako je nosil najtežji nahrbtnik, kakšen je načrt do finala in kako ocenjuje svojo konkurenco.

