Rok: Klara je zlata "kopačka" #video

Klara je pred leti trenirala nogomet, kar ji je prav prišlo tudi na današnjem izzivu, ko je v footgolfu pometla z vso konkurenco.

To pa ni bil edini današnji trening. Že zjutraj so se tekmovalci poizkusili v vajah, ki sta jih za njih pripravila trenerja Nataša in Jan.

Popoldne je bil čas za masažo. Rebeka, Blaž, Simon in Rok so se dobro odrezali in za svoje ročne spretnosti dobili tudi pohvale sotekmovalcev.

Majo pa je čakalo še posebno presenečenje, saj edina do zdaj še ni dočakala obiska družine. Obiskali sta jo namreč mama in sestra, dekleta pa so čustva preplavila do solz.

Oddaja The Biggest Loser Slovenija je na sporedu od torka do petka ob 21. uri.