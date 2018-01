Kdo bo veliki zmagovalec šova The Biggest Loser Slovenija?

Foto: Planet TV

Po tednih odrekanja, potenja v telovadnici in številnih izzivih in skušnjavah, ki so jih doživeli tekmovalci šova The Biggest Loser Slovenija, bomo danes priče še sklepnemu dejanju. V velikem finalu se bodo pomerili Bojan, Aleksandar, Iztok in Indira. Čeprav so fantje načrtovali, da bo finale povsem moški, pa jim je Indira v zadnjem tednu pošteno premešala štrene in se je tako kot edina tekmovalka uvrstila v veliki finale.

"Tako sem srečna, da se tega niti ne da opisati," je ob uvrstiti v finale dejala presrečna Indira, ki je ob vstopu v šov tehtala 102,6 kilograma, na zadnjem tehtanju pa je tehtnica pokazala le še 76,4 kilograma. "To je neverjetno, počutim se odlično, po treh mesecih sem povsem druga oseba, meni je ta šov spremenil življenje," ni skrivala navdušenja presrečna Ptujčanka, ki je v šovu najbolj pogrešala čokolino in njoke v sirovi omaki, ki jih je 14 tednov v šovu večkrat sanjala.

Tudi Aleksandar se je moral v šovu marsičemu odreči, v prvi vrsti pa hitri in nezdravi prehrani, ki je bila včasih pogosto na njegovem jedilniku, ko je s prijatelji pohajkoval po mestu. A teh dni je konec, Aleksandar, ki je v šov vstopil s 167,6 kilograma, je bil na zadnjem tehtanju lažji za 52,9 kilograma. "Upam, da se nikoli več ne bom tako zapustil, to je bila največja napaka v mojem življenju," je dejal mladi nogometaš iz Škofje Loke, ki sicer igra za tretjo slovensko ligo.

Tudi Bojan je pred vstopom v šov živel povsem drugačno življenje. Ob vstopu v hišo The Biggest Loser je tehtal 176,6 kilograma, v prvi studijski oddaji pa je komaj zmogel narediti tistih nekaj vaj, ki jih je zanj pripravila trenerka Nataša. "Če bi imel po prvem treningu možnost oditi domov, bi šel takoj domov, tako naporno je bilo. Nisem mogel sedeti za mizo, nisem mogel na avtobus, takšen 'muskelfiber' sem imel," je odkrito priznal Bojan, ki velja za glavnega favorita, do zdaj pa je izgubil že 60,1 kilograma. Nekoč je zelenjavo gledal le od daleč, danes pa je njegov jedilnik povsem drugačen.

Iztok je tik pred šovom pustil službo in se odločil, da korenito spremeni svoje življenje. Ob prihodu v hišo The Biggest Loser Slovenija je tehtal 138,8 kilograma, na zadnjem tehtanju pa je imel le še 94,7 kilograma. "Žena mi je dejala, da bo treba nekaj spremeniti, saj od mene ni več nič. Takrat sem se seveda zamislil in se odločil, da bom naredil nekaj zase," je dejal Iztok, ki danes zmore prav vse. V šovu je poskrbel, da so imeli tekmovalci vedno toplo kosilo, veljal pa je tudi za večnega optimista, ki je vsem okoli sebe dvigoval moralo, ko so prišli krizni trenutki.

Kdo izmed četverice se bo danes veselil velike zmage in nagrade 50 tisoč evrov? Bo to Bojan ali Iztok? Aleksandar ali Indira?

Ne zamudite velikega finala šova The Biggest Loser Slovenija, ki bo na sporedu v petek ob 20. uri na Planet TV.

Komu se še nasmiha nagrada?

Izmed preostalih 12 tekmovalcev bo nagrado dobil tudi tisti, ki mu je doma uspelo največ shujšati. Le komu je uspelo po odhodu iz hiše The Biggest Loser Slovenija stopiti največ kilogramov?

