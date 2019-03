Kako trenirata in kaj svetujeta Flipping Art mojstra Luka in Tim?

Ker akrobatika velja za izjemno kompleksno vejo športa in je za njo potrebna cela paleta gibalnih sposobnosti (predvsem moč, gibljivost, natančnost in koordinacija) je zahteva po zdravem načinu življenja precej visoka.

"Za doseganje takega načina življenja je potrebno ogromno volje in tudi časa. Vsi mi, ki poskušamo imeti zdrav duh v zdravem telesu, pa tudi vemo, kako zelo je pomembno pravo okolje. Okolje, v katerem se počutimo prijetno, stimulativno, sproščeno in predvsem domače. Zato se trudiva ustvarjati in pisati najino zgodbo v prijetnem vzdušju, kakršnega ponuja SportClub. Meniva, da je pogoj za zdrav način življenja predvsem aktivnost in gibanje. Ko sva dovolj aktivna, se tudi boljše prehranjujeva, sva bolj produktivna, boljše spiva, skratka boljše živiva. Zato se vedno znova vračava k gibanju, ki je po najinem mnenju osnovna biološka človekova potreba. S tem bi rada spodbudila vse mlajše generacije k aktivnemu in zdravemu načinu življenja," povesta Luka Avguštin in Tim Nuč.

Najuni treningi v SportClubu so pestri in raznoliki, predvsem pa zabavni. Temeljijo predvsem na izboljšanju funkcionalnosti njunih teles, saj za izvajanje najinih akrobatskih veščin potrebujeta močno, gibljivo in koordinirano telo.

Naprave in oprema, ki so na voljo v fitnesu jima omogočajo, da izboljšujeta gibalne in funkcionalne sposobnosti, ki so pomembne za napredek. Ker so poškodbe neizbežen del njune dejavnosti, jima SportClub omogoča tudi uspešno rehabilitacijo.

"Že več kot leto sva redna obiskovalca SportCluba. Prijazno osebje in športno vzdušje v fitnesu naredi posebno klimo, ki naju vedno privabi nazaj k potenju na napravah. Zelo naju veseli, da gre za okolje, kjer je veliko športnikov, ki imajo poglobljeno znanje o sami vadbi za moč. Zaradi tega velikokrat opaziva specifične vaje, ki jih ne zaslediš povsod, katere pa lahko aplicirava v najin trening. Ker pa sva oba tudi študenta Fakultete za Šport velikokrat lahko kako luknjo v urniku nadomestiva s kvalitetnim treningom in s tem tudi prihraniva veliko časa. Morava pa priznati, da jo to eden redkih fitnesov, ki nama dovoli, da lahko v njem občasno izvajava svoje akrobacije in si tem popestriva najine treninge."

V njunem življenju pa veliko vlogo igra tudi zdrava prehrana. Poskušata se držati čimbolj uravnovešene prehrane, s čim več zelenjave in zadostnim številom beljakovin.

Rada jesta raznovrstno prehrano, saj s tem zajameta vse potrebne vitamine in minerale. "Trenutno nama to odgovarja količino treningov, ki jih imava. Ko pa se nama bo življenjski slog malenkost umiril, pa bova verjetno morala biti še malenkost bolj pozorna na prehrano," fanta zaključita v smehu.