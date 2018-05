Kako se Henrik pripravlja na maraton? #video

The Biggest Loser Slovenija

Henrik, ki je pred tedni izpadel iz šova The Biggest Loser Slovenija, se te dni intenzivno poti na fitnesu in v naravi. Razlog? Le še nekaj dni ga loči od maratona v Radencih, ki ga želi preteči. In ker Henrik ne bi bil Henrik, če se ne bi veliko posvetoval tudi s strokovnjaki in izmenjal svojih izkušej in razmišljanj glede predpriprav, smo ga ujeli na enem od treningov z osebnim trenerjem Petrom Beletom.