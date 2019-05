Kaj je pomembneje - pravilen trening ali pravilna prehrana?

Običajno nista kriva ne prehrana, niti trening, pač pa naš življenjski slog. Hrana je zgolj hrana, pomembno je kdaj, kaj in koliko vnašamo v naše telo. Tudi trening ni odločilen. Vse se začne in konča pri naši samodisciplini.

Ljudje smo v osnovi podvrženi lenobi in se ne želimo preveč naprezati. Še posebej do tega pride kadar se malce sprostimo in gremo na dopust. Rečemo si: "Ah, zdaj pa 14 dni ne bom delal drugega kot ležal na plaži, jedel in popival." Ali pa po napornem dnevu v službi: "Ah, danes pa ne grem v fitnes, sem tako preveč delal in ne rabim še dodatno telovaditi."

Foto: Getty Images

V nadaljevanju si preberite si nekaj nasvetov kako se boriti proti lastnim skušnjavam.

1. Ne potrebujem fitnesa, saj delam na vrtu ali hodim čez Rožnik.

Če imate voden trening, s trenerjem ali strokovnjakom, nikar ga ne odpovedujte! Pojdite in oddelajte tisto slabo uro, dokazano je, da voden in strokovno kontroliran trening bistveno bolje vpliva na vaše počutje in porabo maščob.

2. Danes bomo naročili pico za večerjo.

Raje pojdite v bližnjo trgovino in kupite solato ali kakšno drugo domačo zelenjavo, popecite piščančji file in si privoščite pravo vitaminsko beljakovinsko bombo, namesto mastne in hrustljave pice. Zaužili boste za kar cel trening (500 kcal) manj kot s pico.

Foto: Thinkstock

3. Ne pijte alkohola pred spanjem oz. ne pijte ga sploh.

Rečemo si, pred spanjem pa lahko kozarček ali dva ali pa pivo, bom potem lažje spal. Resnica je, da vam bo alkohol prej škodil kot koristil. Alkohol v katerikoli obliki že je, je toksin za naše telo in telo se bo borilo, da ta toksin izloči. Poleg tega boste samo z 1g alkohola vnesli v vaše telo kar 7kcal. Pri dveh pivih ali dveh kozarcih vina, boste vnesli za cel obrok nepotrebnih kalorij in to pred spanjem. Ne počnite tega.

Foto: Getty Images

4. Redno se gibajte ...

... vsak dan, dvakrat tedensko planirajte obisk fitnesa, tudi v poletnih mesecih ali na dopustu, pojdite na vodene vadbe in ne odlašajte. Tudi, ko so počitnice in poletje, je prav, da se držite svoje rutine treninga, le tako boste ohranili pozitivno naravnanost in se boste dobro počutili.