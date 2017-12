Kaj bo Majda najprej pojedla, ko pride domov? #video

Majda se je morala v petek posloviti od šova The Biggest Loser Slovenija. Zdaj odhaja domov, kjer bo nadaljevala hujšanje. Vseeno pa bo nekoliko potolažila svojo brbončice. Le kaj si bo privoščila po prihodu domov?

Foto: Planet TV

Tekmovalci šova The Biggest Loser Slovenija so v hiši pazili na prav vsako kilokalorijo in Majda seveda ni bila nobena izjema, saj si je tudi ona želela, da bi bili njeni rezultati na tehtnici čim boljši. Zdaj, ko odhaja domov, bo pri prehrani verjetno nekoliko manj stroga, le kaj si bo privoščila? "Danes ne bom sploh nič jedla," je bila odločna Majda, ki že komaj čaka, da vidi svoje domače. "Kakšen čajček bom spila, nato pa bomo klepetali dolgo v noč, jutri pa si bom privoščila košček svinjine s solatko."

[video: 67141 / ]

Na šov ima Majda lepe spomine, verjetno pa bo pogrešala tudi Iztokove kulinarične dobrote, ki jih je za tekmovalce pripravljal v šovu. "Prehranjevali smo se po Katjinih receptih, kuhal pa nam je večinoma Iztok. Večinoma smo se držali Katjinih jedilnikov," je dejala Majda, ki je v šovu večkrat povedala, da Iztok odlično kuha.

[video: 67142 / ]

Po ponovnem prihodu v šov se je večino časa družila s fanti in tudi v finalni oddaji bi si želela videti samo fante. "Z vsemi fanti sem se dobro ujela, najbolj pa z Boštjanom in Bojanom, z njima sem največ komunicirala," je dejala Majda. "Drugače pa od Iztoka tako ali tako letijo samo iskrice, Aleksandar je za takšnega mladega fanta izredno pozitivna osebnost. Vsi so izredno pozitivni," jih ni mogla prehvaliti Majda, ki ne skriva, da jih bo kar pogrešala, a verjame, da se bodo še srečali.

[video: 67144 / ]

