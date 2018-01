Jure Godler: Zdaj ste slavni in vaše mnenje šteje #video

Tokrat so tekmovalci šova The Biggest Loser Slovenija obiskali televizijskega voditelja Jureta Golderja, ki jim je namenil nekaj dragocenih nasvetov za čas, ko bodo prišli iz hiše in jih bodo ljudje začeli prepoznavati.

Tekmovalci šova The Biggest Loser Slovenija se počasi zavedajo, da jih prepoznava vse več ljudi. Že v preteklih tednih so nekateri tekmovalci dejali, da se jim zdi fenomenalno, da jih na ulici prepoznajo in da jim namenijo kakšno spodbudno besedo.

Na življenje po koncu šova pa jih je skušal na svoj način pripraviti tudi televizijski voditelj Jure Godler, ki je na malih zaslonih prisoten že od leta 2004. "Moram vam povedati, da se vam bo življenje po koncu šova zelo spremenilo," jim je dejal. "Ne vem, ali se vi zavedate, da ste že zdaj zvezdniki. Ali veste, kaj pomeni biti zvezdnik? No, jaz tudi ne, a vam bom vseeno povedal. Biti zvezdnik pomeni, da ko grem v trgovino in rečem 15 dekagramov salame, me prodajalka pogleda in se mi začne nasmihati. To so takšne stvari. To pomeni, da te človek na ulici ustavi in se začne s tabo pogovarjati, ker misli, da sta prijatelja."

[video: 67184 / ]

Jure je tekmovalcem povedal tudi, da bodo morali od zdaj bolj paziti na svoje besede. "Morate se zavedati, da vaše mnenje zdaj nekaj velja, tisto, kar boste povedali, bo imelo večjo težo," jim je dejal Jure, a vsaj Indire to ne skrbi pretirano.

"Predvidevam, da ne bom imela problemov s tem, da bi nekdo prišel in me začel ogovarjati. Verjetno ne bo, nič kaj takšnega nisem naredila, samo kilograme sem izgubila," je prepričana Indira. "Ne pričakujem nekakšnega bavbava, ko pridem iz hiše."

Se bo tekmovalcem zares povsem spremenilo življenje ali bodo tudi po koncu šova lahko živeli normalna življenja, kot so jih bili vajeni do zdaj?

Šov The Biggest Loser Slovenija je na sporedu od torka do petka zvečer na Planet TV.