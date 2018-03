Jasna: Med sabo se moramo pihati

Od težaka do junaka

Kaj o Indirini teži poreče Jasna Kuljaj, kakšna bo kemija med komentatorji in kakšna vloga tehtnice, katere stave bodo izrečene na glas, kaj bo starega in kaj novega … O vsem tem je pred začetkom nove sezone oddaje Od težaka do junaka spregovorila voditeljica Jasna Kuljaj.