Klara: Letos mi bo lažje skočiti v kopalke #video #intervju

Kako se med seboj razumejo finalisti, je nastopil čas, da zmaga dekle, kakšni so občutki ob vstopu v veliki finale in kaj v tekmovalcih zbuja njihov prvi poletni utip ob morju? O vsem tem smo poklepetal s finalistko oddaje The Biggest Loser Slovenija Klaro Hrovat Vidmar.

Poletje trka na vrata tudi v šovu The Biggest Loser Slovenija. Zadnji izziv v Portorožu bo razkril, kakšni so resnični odnosi med finalisti, kar bo presenetilo tudi voditelja Marka Potrča ter trenerja Natašo in Jana. Kakšen dogovor so skrivaj snovali tekmovalci si oglejte že nocoj na Planet TV.

Oddaja The Biggest Loser Slovenija bo v tem tednu na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 21. uri, v petek ob 21. uri pa nas čaka VELIKI FINALE.