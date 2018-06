Indira se je končno maščevala Jasni #video

Voditeljica Jasna Kuljaj si je v oddaji Od težaka do junaka večkrat privoščila komentatorko Indiro Ekić in jo z nekaterimi pripombami, ki jih je sicer izustila bolj za šalo kot zares, spravila v neprijeten položaj. Tokrat pa je Indiri uspelo popolno maščevanje.

Voditeljico Jasno Kuljaj je med ogledom posnetkov, na katerih so bili tekmovalci šova The Biggest Loser Slovenija na slovenski obali, nekoliko zagrabila nostalgija in je brez zadržkov zapela naslovno pesem iz filma Poletje v školjki. Čeprav so jo vsi v studiu nekoliko čudno gledali, se ni dala motiti in je razkazovala svoj pevski talent, vse dokler je ni prekinila Indira z besedami: "Meni nikjer v pogodbi ne piše, da moram poslušati tvoje petje. Mislim, da sem tukaj zato, da komentiram dogajanje v šovu!"

S temi besedami je Jasni za trenutek popolnoma zaprla usta in se ji po svoje maščevala za vse pripombe, ki so v tej sezoni oddaje ponavadi letele v njeno smer.

Več v priloženem posnetku.

Šov The Biggest Loser Slovenija bo na sporedu nocoj ob 21. uri, zatem pa sledi še komentatorska oddaja Od težaka do junaka.

