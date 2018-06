Jasna: Indira v živo sploh ni tako suha! #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Od težaka do junaka

V oddaji Od težaka do junaka, ki nas čaka nocoj in kjer bo gost tudi Simon Kos, bo Jasna razkrila, kaj pove znancem, ki jo sprašujejo o videzu Indire Ekić. Gre pa za vse prej kot kompliment. Kaj je na to odgovorila Indira?