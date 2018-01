Indira: S Kristjanom se je malo ohladilo #video

Indira se je kot edina ženska uvrstila v finale šova The Biggest Loser Slovenija in dokazala, da je s trdno voljo vse mogoče. Ob vstopu v šov je tehtala 102,6 kilograma, danes pa tehta le še 73,1 kilograma. V šovu pa ni samo hujšala, stkala je tudi nekaj prijateljstev, še posebej tesno je bila povezana s Kristjanom.

Indira jo je fantom pošteno zagodla, ko se ji je uspelo uvrstiti v finale in je fantom prekrižala načrte o velikem moškem finalu. Na vse finaliste je izjemno ponosna in vsem je iskreno privoščila zmago. Vsak se je trudil po svoje in zase so vsi veliki zmagovalci.

V šovu je večkrat sanjala o njokih v sirovi omaki. To bo tudi prva stvar, ki si jo bo privoščila zdaj, ko se je šov končal in je kamere ne spremljalo več na vsakem koraku. A ti ne bodo vsak dan na njenem jedilniku. Tudi skušnjav se ne boji. V šovu so imeli tekmovalci vsak teden na sporedu skušnjave, doma bodo skušnjave na vsakem koraku. Indire to niti najmanj ne skrbi.

Doma ima prav vse Katjine jedilnike, ki jih je ta tekmovalcem pripravljala v 14 tednih bivanja v hiši The Biggest Loser Slovenija. Upoštevala jih bo tudi po koncu šova.

Zdaj se veseli, da ji ne bo treba trenirati prav vsak dan. Če se je med šovom ves čas obremenjevala s svojo težo, pa bo zunaj povsem drugače. Zdaj ji niso več tako zelo pomembni kilogrami, ampak predvsem oblika in mišična masa.

V šovu je najbolj tesno prijateljevala s Kristjanom, ki so ga dekleta oboževala, zdaj pa pravi, da se med njima stvari ohlajajo. V zadnjih nekaj dneh, odkar so tekmovalci zunaj hiše The Biggest Loser Slovenija, sta se slišala le dvakrat, saj je bila sama veliko preveč zasedena s treningi. Ne ve, kaj se bo dogajalo med njima, če sploh kaj.