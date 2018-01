Indira jokala, ko se je zagledala v ogledalu #video

Indira se je v šov The Biggest Loser Slovenija prijavila, ko je tehtala 102,6 kilograma, danes tehta le še 76,4 kilograma in je videti povsem spremenjena.

Foto: Planet TV

Ko se je prijavila v šov, je bila Indira nesamozavestna, malodušna in mislila je, da v šovu ne bo zdržala niti mesec dni. A obrnilo se je povsem drugače, prišla je vse do finala, še več, fantom je prekrižala načrte, saj so načrtovali, da bo finale povsem moški. "To se mi zdi odlično, tako zelo sem ponosna na sebe. Ta občutek je nemogoče opisati," je bila vzhičena Indira.

[video: 67398 / ]

Danes je srečnejša kot kdajkoli prej in nikoli več se ne želi vrniti na stara pot in obleči tistih hlač, ki jih je nosila pred vstopom v hišo The Biggest Loser Slovenija. A ni bilo vedno tako. Ob vstopu v šov je imela za seboj ljubezenski brodolom, njen nekdanji fant ji je namreč dejal, da je sicer super dekle, a da ga fizično preprosto več ne privlači. "Ne vem, ali si sploh lahko predstavljate, kako boleče je to. Ko ti to reče človek, ki ga ljubiš in za katerega bi naredil vse," je s tresočim glasom dejala Indira.

A verjetno mu je danes pošteno žal. Indira zdaj nosi konfekcijsko številko 38 in ima postavo, ki obrača moške glave. Le kaj si danes misli njen nekdanji fant, ko jo vidi v usnjenem krilu in samozavestno kot še nikoli v življenju?

