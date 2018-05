Indira je komaj čakala, da se sleče #video

V oddaji Od težaka do junaka bodo komentatorji gostili voditelja oddaje The Biggest Loser Slovenija Marka Potrča, ki je povedal tudi veliko zanimivosti iz zakulisja snemanja šova, Indira pa je razkrila, da je komaj čakala, da se sleče.

Jasna Kuljaj in Indira sta se že nekaj časa veselili njegovega obiska, zdaj pa je končno prišel. V nocojšnji oddaji se bo komentatorjem pridružil voditelj oddaje The Biggest Loser Slovenija Marko Potrč. Indira in Jasna sta imeli zanj pripravljenih veliko zanimivih vprašanj in eno takih je bilo tudi, zakaj si morajo tekmovalci pred tehtanjem sleči zgornji del.

Marko je odgovoril, da se zaveda, da je tekmovalcem ob tem res težko, vendar samo na ta način ljudje vidijo, kako tekmovalec napreduje, po drugi strani pa je to tudi motivacija za tekmovalce, saj hočejo iz tedna v teden izgledati bolje.

To je potrdila tudi Indira, ki je priznala, da je proti koncu prve sezone šova sama že nestrpno čakala tehtanja, da bo lahko slekla majico in pokazala svoje izklesano telo.

Šov The Biggest Loser Slovenija je na sporedu od torka do petka ob 21. uri, zatem pa sledi še komentatorska oddaja Od težaka do junaka.

