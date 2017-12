Henrik: Nekateri tekmovalci se že stradajo #video

Henrik se je imel priložnost vrniti v šov The Biggest Loser Slovenija, ob tem pa je opazil, da so se številne stvari močno spremenile, še posebej prehranske navade tekmovalcev.

"Mislim, da taktik ni, tisto, kar me je najbolj zmotilo, je to, da se nekateri tekmovalci že kar malo stradajo, da ostanejo v šovu. Mislim, da to ni zdravo. Res je, da gre za velike vsote denarja, a mislim, da si s tem delajo veliko škodo," je prepričan Henrik, ki meni, da bi morali najprej poskrbeti za svoje zdravje, saj bo to na koncu najpomembnejše.

Sam se v šovu ni odločal za takšne rigorozne diete, tega pa ne bo počel niti doma, kjer bo nadaljeval hujšanje. Ko se je prvič poslovil od šova, je po lastnem mnenju naredil veliko napako, ker se je vrnil v realni svet. Zdaj te napake na namerava ponoviti. "Internet, telefon, televizija - vse to so motilci," je prepričan Henrik, ki bo, kot kaže, poskušal živeti čim bolj izolirano.

Doma bo nadaljeval treninge, predvsem se zaveda, da moram narediti več za mišično maso. Ketonska dieta, za katero se je odločila večina tekmovalcev v šovu, mu ne ustreza in je tudi doma ne bo upošteval. "Verjamem, da bi bila všeč večini ljudi, a jaz na njej preprosto ne zdržim," je bil jasen Henrik, ki ostaja vegan in bo tudi doma jedel podobno, kot je jedel v šovu The Biggest Loser Slovenija.

