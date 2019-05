Finalisti šova o glavni nagradi: si jo bodo res solidarno porazdelili med seboj? #video

Treningi petkrat dnevno, skoraj brez hrane in le s kapljicami vode. Tako zadnje dni in ure pred tehtanjem taktizirajo finalisti šova The Biggest Loser Slovenija - Cristian, Ferid in Gaja. Kaj jim gre torej po glavi zadnje dni?

Finalisti šova The Biggest Loser Slovenija, Ferid, Cristian in Gaja, so tudi v zadnjih dveh tednih, ki so ju preživeli doma, iz sebe dali zadnje atome moči. Cristian trenira pri nekdanjem smučarskem skakalcu Damjanu Frasu in hišnem trenerju šova Janu Kovačiču, Gaja se je lotila borilnih veščin, Ferid pa trenira sam, dnevno pa povprečno opravijo kar pet treningov s poudarkom na kardiovadbi.

In če z vadbo nikakor ne skoparijo, pa so toliko bolj skopi pri vnosu hrane in celo vode v telo. "Te dni tako rekoč ne jemo. Večinoma jemo juhe in solatke, spijemo kak požirek vode," so svoje drastične poteze pojasnili finalisti. "Vemo, da to ni zdravo dolgoročno, zato se takoj po finalni oddaji vrnemo na normalno, zdravo prehranjevanje," so povedali tekmovalci.

V enem od zadnjih intervjujev tik pred nocojšnjo oddajo in finalnim tehtanjem, ki bo določil zmagovalca, smo se z njimi pogovarjali o tem, ali jim gre zadnje ure bolj po glavi hrana ali zmaga, kaj bo prva stvar, ki si jo bodo privoščili po oddaji, in se hkrati spomnili tudi njihovih zaobljub ob zmagi. Kaj vse so povedali, si poglejte v spodnjem videoprispevku.

