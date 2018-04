Edo in Željko se vsakodnevno masirata #video

The Biggest Loser Slovenija

Sotekmovalca v šovu The Biggest Loser Slovenija Željko in Edo imata v hiši vsakodnevni ritual. Kdo ima bolj spretne roke?

"Imaš mišico kot konj. Potrebujem pol kilograma kreme, da te namažem. Zate apoteka ne obstaja, ker potrebuješ posebno naročilo. Imaš kožo kot slon, ampak z masažo vse žile 'popucava'," se je pošalil Željko, medtem ko je masiral Eda. A ta mu ni ostal dolžen: "Še dobro, da ti ni treba masirati mojega hrbta," je pripomnil.

Masažne storitve so sicer postale že del njunega vsakdana. Željko poskrbi za Eda zato, da se ta lažje regenerira in pripravi na nov dan. "Sva prijatelja prve lige," pravita, kljub temu pa na športnih tedenskih izzivih prijateljstvo za kratek čas zamenjata moški ego in ponos. "Na izzivih gre zares. Tam se boriva vsak zase. Saj ste videli poškodbe … Oba sva namreč zelo tekmovalnega duha," je še povedal Edo.

